«Ювентус» ищет нового вингера, у клуба есть три варианта

Туринский «Ювентус» этим летом хочет приобрести нового вингера. По сообщениям от La Gazzetta dello Sport, у «старой синьоры» есть три варианта. Главный тренер Тьяго Мотта рассматривает двух игроков «Манчестер Юнайтед» – Джедона Санчо и Мэйсона Гринвуда, а также Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии».

Напомним, Санчо и Гринвуд не входят в планы «Манчестер Юнайтед». Мэйсон в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Хетафе», а Джедон в январе на полгода перебрался в дортмундскую «Боруссию».

Пока неизвестно, какой именно кандидат считается приоритетным для руководства «Ювентуса». Дортмундская «Боруссия» не горит желанием продавать Адейеми этим летом.