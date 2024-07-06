«Бёрнли» из английского Чемпионшипа объявил официально имя преемника ушедшего в «Баварию» Венсана Компани. Им стал бывший английский хавбек Скотт Паркер.

Напомним, что «Бёрнли» играл в минувшем сезоне в АПЛ. Однако коллективу не удалось закрепиться в элите английского футбола, и он вылетел спустя сезон, заняв 19-е место турнирной таблицы.

Паркер известен как экс-хавбек «Вест Хэма», «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и других клубов. В 2017 году в «Фулхэме» он завершил карьеру игрока и почти сразу начал карьеру тренерскую. Успел поработать главным тренером «Фулхэма», «Борнмута» и бельгийского «Брюгге».