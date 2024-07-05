​«Вест Хэм» будет выступать в футболках в честь победы в Кубке Кубков

В следующем году исполнятся 60 лет со знаменательного для «Вест Хэма» дня - 19 мая 1965 года лондонский клуб обыграл в финале Кубка Кубков немецкий «Мюнхен 1860», завоевав первый трофей в истории клуба.

В честь этого знаменательного события руководство клуба решило одеть игроков в следующем сезоне по мотивам того сезона - то есть в футболки, созданные по подобию тех, что были в 1965-м. Тогда за клуб выступал такой выдающийся футболист, как Бобби Мур. На презентации новой футболки присутствовала его дочь Роберта Мур, а также действующий футболист лондонского клуба Джаррод Боуэн.