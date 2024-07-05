«Ливерпуль» может перехватить игрока у «Ювентуса»

Слухи давно связывают полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса с «Ювентусом». Впрочем, в гонку за 26-летнего нидерландца активно включился «Ливерпуль». Об этом на своих страницах рассказывает издание La Gazzetta dello Sport.

«Аталанта» требует за трансфер Копмейнерса 60 миллионов евро. При этом бергамаски предпочитают продать игрока в иностранный клуб, не желая усиливать конкурента. Учитывая этот факт, «Ливерпуль» считается фаворитом в борьбе за хавбека.

За три сезона в «Аталанте» Тён Копмейнерс провёл 129 официальных матчей, в которых забил 29 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.