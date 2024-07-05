Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
1
Германия
0
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб Роналду может подписать ещё одну звезду

05 Июля 2024 • 19:38 Комментировать

«Аль-Наср» настроен продолжать привлекать звёздных футболистов за счёт своих широких финансовых возможностей. Как сообщает ESPN, саудовский клуб хочет подписать новичка на позицию центрального полузащитника, и в шорт-листе «Аль-Насра» находится Бруну Фернандеш.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Бруну Фернандеша получить в «Манчестер Юнайтед» более выгодный контракт. Португалец считает, что он заслуживает иметь одну из наиболее высоких зарплат в клубе. Сейчас капитан «МЮ» получает существенно меньше, чем форвард Маркус Рэшфорд.

В «Аль-Насре» Бруну Фернандеш может объединиться с Криштиану Роналду. Прямо сейчас они находятся в расположении сборной Португалии на Евро-2024.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Испания - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может перехватить игрока у «Ювентуса»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Клуб Роналду может подписать ещё одну звезду
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обсуждает трансфер за 50-54 млн евро
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» нацелился на игрока «Реала»
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готовит второе предложение по экс-игроку «Барселоны» слухи
17:26 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о Клоппе
17:15 · Англия. Премьер-лига
Слот назвал одну из причин, почему он возглавил «Ливерпуль»
17:10 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о трансферной работе
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Болонья» обсуждают сумму трансфера Калафьори
16:46 · Англия. Премьер-лига
Названы два клуба, которым интересен Канселу
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» уведомил «Челси» о снижении ценника Осимхена
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Эдерсону слухи
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым форвардом – известно имя
12:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку решил, в каком клубе хочет играть
12:36 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне договорился с новым клубом
Все новости
Рекомендуем