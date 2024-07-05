Клуб Роналду может подписать ещё одну звезду

«Аль-Наср» настроен продолжать привлекать звёздных футболистов за счёт своих широких финансовых возможностей. Как сообщает ESPN, саудовский клуб хочет подписать новичка на позицию центрального полузащитника, и в шорт-листе «Аль-Насра» находится Бруну Фернандеш.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Бруну Фернандеша получить в «Манчестер Юнайтед» более выгодный контракт. Португалец считает, что он заслуживает иметь одну из наиболее высоких зарплат в клубе. Сейчас капитан «МЮ» получает существенно меньше, чем форвард Маркус Рэшфорд.

В «Аль-Насре» Бруну Фернандеш может объединиться с Криштиану Роналду. Прямо сейчас они находятся в расположении сборной Португалии на Евро-2024.