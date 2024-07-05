«Арсенал» обсуждает трансфер за 50-54 млн евро

Защитник Рикардо Калафьори в обозримом будущем может перебраться из «Болоньи» в «Арсенал». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто, в последние часы между сторонами произошли новые контакты. Клубы обсуждают трансфер примерно за 50-54 миллиона евро.

Отмечается, что часть сделки, связанная с бонусными выплатами, ещё не была обговорена подробно.

Стоит сказать, что 22-летний Рикардо Калафьори уже согласовал с «Арсеналом» условия личного контракта. За «Болонью» этот защитник выступает с конца августа прошлого года после трансфера из швейцарского «Базеля».