«Борнмут» нацелился на игрока «Реала»

«Борнмут» строит планы по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Марио Кортегану, «вишни» нацелились на левого защитника «Реала» Франа Гарсию.

Фран Гарсия является воспитанником «Реала». За первую команду «сливочных» защитник провёл 32 официальных матча, в которых забил один гол и отдал семь голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Франа Гарсию в 15 миллионов евро. Гарсия не является твёрдым игроком основы «Реала», поэтому вариант со сменой клуба может быть ему интересен.