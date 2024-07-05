«Вест Хэм» проявляет серьёзный интерес к защитнику Жану-Клеру Тодибо. Недавно в прессе писали о том, что «Ницца» отклонила предложение «молотобойцев» по Тодибо в размере 35 миллионов евро. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, лондонцы не сдаются и готовят второе предложение по 24-летнему защитнику.

Действующий контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до середины 2027 года. Всего за французский клуб защитник провёл 136 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.

Отметим, что в своё время Жан-Клер Тодибо поиграл за «Барселону» в Испании.