Слот высказался о Клоппе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о своём предшественнике – о Юргене Клоппе. На своей первой пресс-конференции немец называл себя «нормальным».

«То, что Юрген сделал в этом клубе, является особенным. Когда он приехал, то сказал, что он «нормальный», но что сделало его особенным – это впечатление, которое он оставил после себя, выигрывая трофеи, а также его стиль игры. Это нравилось болельщикам. Может, он и говорил, что он нормальный, но я думаю, что фанаты видели его по-другому. То, что он сделал для клуба, - больше, чем нормально», - сказал Слот журналистам.

Юрген Клопп тренировал «Ливерпуль» в 2015-2024 годах.