Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слот назвал одну из причин, почему он возглавил «Ливерпуль»

05 Июля 2024 • 17:15 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот высказался о команде, которую он принимает. Специалист признал, что ему будет сложно заменить Юргена Клоппа на тренерском мостике.

«Тяжело заполнить такой пробел, но можно рассматривать это как унаследование команды с победной культурой. Одна из причин приехать сюда – а таких причин много – ощущение того, что здесь действительно хорошая команда. Как тренер ты хочешь работать с хорошими футболистами, которые способны что-то выиграть.

Мне нравится работать с игроками и развивать их, но также я люблю побеждать. В этом клубе такая возможность у меня есть», - сказал Слот журналистам.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Газзаев сделал прогноз на победителя Евро-2024 Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Кто на кого выходит в полуфинале: Турнирная сетка Евро-2024 «Матч ТВ» покажет только два матча 1/4 финала Евро-2024 «Если Роналду будет играть с первых минут против французов, ничего хорошего из этого не выйдет» — Барбоза Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду»
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Три главные причины, почему сборная Италии опозорилась на Евро-2024
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июля
17:15 · Англия. Премьер-лига
Слот назвал одну из причин, почему он возглавил «Ливерпуль»
17:10 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о трансферной работе
16:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Болонья» обсуждают сумму трансфера Калафьори
16:46 · Англия. Премьер-лига
Названы два клуба, которым интересен Канселу
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» уведомил «Челси» о снижении ценника Осимхена
14:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Эдерсону слухи
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым форвардом – известно имя
12:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку решил, в каком клубе хочет играть
12:36 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне договорился с новым клубом
11:41 · Англия. Премьер-лига
Санчо пока не знает, допустят ли его к тренировкам с другими игроками «Манчестер Юнайтед»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет перехватить английского игрока у «Реала» 1
11:02 · Англия. Премьер-лига
Пакета останется в «Вест Хэме», несмотря на интерес «Фламенго»
09:23 · Англия. Премьер-лига
​Сака: «Неймар заслуживает больше уважения»
05:08 · Англия. Чемпионшип
«ПСЖ» нацелился сразу на двух нидерландских игроков
01:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выдвинул важное требование «Манчестер Юнайтед» перед продлением контракта
Все новости
Рекомендуем