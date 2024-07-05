Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о трансферной работе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался на тему работы клуба на трансферном рынке.

«В мире не так много клубов, где всё решает один человек. Речь идёт о сотрудничестве многих людей. Я не думаю, что есть много спортивных директоров, которые подписывают тех, кто не нравится тренеру.

У нас уже есть хорошая команда. Чем дольше игроки играют вместе, тем лучше. Мне повезло, что я перехожу в клуб, где обычно происходит не так много трансферов. У нас в «Фейеноорде» было нормой, когда после каждого сезона из команды уходит восемь, девять ли десять игроков. В таких условиях сложнее добиться прогресса. Я ожидаю, что в «Ливерпуле» большинство игроков останутся, а дальше мы будем строить команду», - сказал Слот журналистам.