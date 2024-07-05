«Арсенал» и «Болонья» обсуждают сумму трансфера Калафьори

Защитник Рикардо Калафьори в летнее трансферное окно может перебраться из «Болоньи» в «Арсенал». Лондонский клуб уже согласовал с 22-летним футболистом условия пятилетнего контракта. Теперь «канониры» обсуждают размер суммы трансфера. Клуб Серии А запрашивает около 50 миллионов евро, о чём в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Базель» получит 50% от суммы трансфера свыше 4,5 миллиона евро. За швейцарский клуб Калафьори выступал в сезоне 2022/2023.

Прошлый чемпионат Италии «Болонья» завершила на пятой позиции в турнирной таблице.