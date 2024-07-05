Названы два клуба, которым интересен Канселу

Будущее защитника Жоау Канселу остаётся неопределённым. «Барселона» хотела бы снова арендовать португальца, в то время как «Манчестер Сити» предпочитает продать игрока этим летом.

По данным Mundo Deportivo, интерес к Канселу проявляют два клуба из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак». «Манчестер Сити» требует за 30-летнего португальца 25 миллионов фунтов (около 30 миллионов евро), и саудовские клубы могут стать единственными, кто способен удовлетворить этот запрос.

Отметим, что действующий контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

Стало известно, почему «Барселона» не сможет вернуть Канселу