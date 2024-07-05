«Наполи» уведомил «Челси» о снижении ценника Осимхена

Слухи давно связывают нигерийского нападающего Виктора Осимхена с «Челси». Как сообщает на своих страницах Metro, ссылаясь на источники в Италии, «Наполи» уведомил лондонский клуб о снижении ценника Осимхена до 100 миллионов евро.

Стоит сказать, что в действующем контракте 25-летнего Осимхена прописана опция выкупа за 130 миллионов евро. Однако «Наполи» готов продать нигерийца за более низкую сумму.

Добавим, что в обратном направлении – из «Челси» в «Наполи» – может отправиться Ромелу Лукаку. Фактурный бельгиец хочет переехать в Неаполь и воссоединиться там с тренером Антонио Конте.