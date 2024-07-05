Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как утверждает Fichajes, «Манчестер Сити» следит за 25-летним голкипером, который провел отличный сезон в «Реале». Сообщается, что «горожане» ищут замену Эдерсону Мораесу, ведь бразильца активно сватают в Саудовскую Аравию.

В сезоне-2023/24 Лунин появился на поле в 31 матче во всех турнирах, в 12 из которых смог сохранить свои ворота на замке.

Действующий контракт Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.