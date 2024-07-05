«Манчестер Юнайтед» договорился с новым форвардом – известно имя

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает CaughtOffside, «красные дьяволы» уже согласовали условия личного контракта с нападающим Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

Ранее в «Болонье» говорили о том, что с высокой долей вероятности Зиркзее покинет клуб этим летом. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего нидерландского футболиста в 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Джошуа Зиркзее провёл 37 официальных матчей, в которых забил двенадцать голов и отдал семь голевых передач на партнёров.