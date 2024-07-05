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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку решил, в каком клубе хочет играть

05 Июля 2024 • 12:56 Комментировать

Будущее форварда Ромелу Лукаку остаётся обсуждаемой темой. Бельгиец не заиграл в «Челси», поэтому в последние годы ездил по арендам – в «Интер» и в «Рому». В обозримом будущем 31-летний Лукаку снова может оказаться в Италии. Как сообщает Corriere dello Sport, фактурный нападающий хочет перейти в «Наполи» и воссоединиться там с Антонио Конте.

Стоит сказать, что недавно Лукаку называл Конте лучшим тренером из тех, с кем он работал по ходу карьеры. Очевидно, футболист снова хотел бы поиграть под руководством этого специалиста.

Отметим, что Ромелу Лукаку имеет с «Челси» действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Наполи Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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