Лукаку решил, в каком клубе хочет играть

Будущее форварда Ромелу Лукаку остаётся обсуждаемой темой. Бельгиец не заиграл в «Челси», поэтому в последние годы ездил по арендам – в «Интер» и в «Рому». В обозримом будущем 31-летний Лукаку снова может оказаться в Италии. Как сообщает Corriere dello Sport, фактурный нападающий хочет перейти в «Наполи» и воссоединиться там с Антонио Конте.

Стоит сказать, что недавно Лукаку называл Конте лучшим тренером из тех, с кем он работал по ходу карьеры. Очевидно, футболист снова хотел бы поиграть под руководством этого специалиста.

Отметим, что Ромелу Лукаку имеет с «Челси» действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 года.