Звезда «Манчестер Сити» де Брёйне договорился с новым клубом

Звёздный полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Руди Галетти, 33-летний де Брёйне на словах договорился с саудовским «Аль-Иттихадом».

Отмечается, что с де Брёйне связывались представители Государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии и представители «Аль-Иттихада». Бельгийский хавбек дал согласие на трансфер.

Теперь ожидаются переговоры между «Манчестер Сити» и «Аль-Иттихадом». Гранд Премьер-лиги готов отпустить де Брёйне. Бельгиец провёл в стане «горожан» девять сезонов.