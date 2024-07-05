Санчо пока не знает, допустят ли его к тренировкам с другими игроками «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо в ближайшие дни должен прибыть на тренировочную базу команды в Каррингтоне для начала предсезонной подготовки. Как сообщает журналист Самуэль Лакхёрст, англичанин пока не знает, будет ли тренироваться с другими игроками команды.

Напомним, на старте прошлого сезона главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отстранил Санчо от командных тренировок и оградил футболиста от остальной команды. Джедон вплоть до января занимался индивидуально, после чего перебрался на правах аренды в дортмундскую «Боруссию».

Ожидается, что Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом, но покупатель на англичанина пока не нашёлся.