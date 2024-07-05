«Барселона» хочет перехватить английского игрока у «Реала»

Центральный защитник сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марк Гехи находится в сфере интересов двух испанских топ-клубов. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям источника, в подписании 23-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона». Однако финансовые трудности могут помешать «сине-гранатовым» заполучить игрока. Еще одним претендентом на англичанина считается мадридский «Реал».

Трансферная стоимость Марка оценивается в 38 миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «орлами» рассчитан до лета 2026 года.

В настоящий момент защитника выступает за сборную Англии на чемпионате Европы – 2024.