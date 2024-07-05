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Пакета останется в «Вест Хэме», несмотря на интерес «Фламенго»

05 Июля 2024 • 11:02 Комментировать

Лукас Пакета, футболист «Вест Хэма», останется в лондонском клубе.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, «Фламенго» заинтересован в услугах 26-летнего полузащитника и отправлял запрос в «Вест Хэм», однако в английском клубе ясно дали понять, что не планируют отпускать своего игрока.

В прошлом сезоне Пакета во всех турнирах провёл 43 матча, восемь раз поразил ворота соперников и семь раз ассистировал партнёрам. Ранее была информация, что бразилец в скором времени должен получить дисквалификацию за ставки, поэтому ожидалось, что «Вест Хэм» планирует продать своего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Вест Хэм Лукас Пакета Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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