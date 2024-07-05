​Сака: «Неймар заслуживает больше уважения»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака решил вступиться за Неймара - он считает, что бразильского форварда зачастую несправедливо критикуют. Более того, Букайо назвал Неймара «самым недооценённым игроком в мировом футболе».

- Самый недооценённый игрок в мировом футболе? Неймар. О нём нужно говорить больше - и говорить в другом тоне. Я лично считаю, что он заслуживает больше уважения, - цитирует слова Сака talkSPORT.

Напомним, что Неймар выступал в Европе за такие клубы, как «Барселона» и «ПСЖ», сейчас же футболист выступает в Саудовской Аравии - вернее, лечит травму, являясь игроком саудовского клуба.