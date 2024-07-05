Тен Хаг выдвинул важное требование «Манчестер Юнайтед» перед продлением контракта

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к руководству клуба с требованием, прежде чем подписать новый контракт.

Нидерландский специалист продлил договор с «красными дьяволами» до середины 2026 года, о чём стало известно официально в четверг. Как сообщает UtdDistrict, перед началом переговоров тен Хаг дал понять боссам манкунианцев, что клуб должен удержать капитана Бруну Фернандеша.

Интерес к португальскому атакующему полузащитнику проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии. По слухам, между сторонами уже состоялись обсуждения.

В прошедшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага выиграл Кубок Англии. В чемпионате команда финишировала на восьмой строчке.