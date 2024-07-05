Гранд Серии А сохраняет надежду на подписание Санчо

«Ювентус» не выбыл из борьбы за вингера «Манчестер Юнайтед» Джедона Санчо.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с англичанином нынешним летом, но рассчитывают заработать на его продаже не меньше 30 млн евро. Как информирует инсайдер Альфредо Педулла, «Ювентус» по-прежнему работает над подписанием Санчо. Туринцам заинтересованы в аренде 24-летнего игрока с обязательством выкупа, также в сделку могут быть включены другие футболисты.

Контракт Джедона Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года. Во второй половине прошедшего сезона вингер выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.