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Бруну Фернандеш провёл переговоры с новым клубом слухи

05 Июля 2024 • 00:43 Комментировать
Русенборг
...
Манчестер Юнайтед
15.07 19:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может получить выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Португалец неоднократно заявлял о желании продолжить выступления за «красных дьяволов», но предложение может оказаться слишком выгодным, чтобы от него отказываться. Речь идёт не только об условиях контракта для самого 29-летнего игрока, но и о трансферном предложении, которое, вероятно, поступит в офис «Манчестер Юнайтед».

Как информирует UtdDistrict, неназванный саудовский клуб уже провёл обсуждения с Фернандешем. Впрочем, руководство манкунианцев по-прежнему настроено сохранить капитана.

Контракт Бруну Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается специалистами Transfermarkt в 70 млн евро.

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