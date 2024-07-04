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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Английский клуб проявляет интерес к Фелишу слухи

04 Июля 2024 • 23:35 Комментировать
Вильярреал
...
Атлетико М
19.08 22:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш попал в сферу интересов клуба Английской премьер-лиги.

Португалец не планирует выступать за «матрасников» в предстоящем сезоне, а «Барселона», в которой тот провёл прошлую кампанию на правах аренды, вряд ли позволит себе полноценный трансфер форварда. Согласно данным Sport, подписать Фелиша хотела бы «Астон Вилла». Пока неясно, насколько конкретен интересен бирмингемцев.

Слухи также связывают Жоау Фелиша с возможным возвращением в лиссабонскую «Бенфику». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего игрока в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Астон Вилла Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ АТЛЕТИКО М
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