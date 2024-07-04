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«Тоттенхэм» отказывается отпускать своего защитника в «Милан» по сниженной цене

04 Июля 2024 • 23:14 Комментировать
Милан
...
Торино
18.08 19:00

«Милану» не удаётся убедить «Тоттенхэм» одобрить трансфер правого защитника Эмерсона Рояла.

Недавно источники из Италии сообщили о личной договорённости бразильца с «россонери». Сделка может сорваться из-за требований «шпор»: «Милан» надеется подписать 25-летнего игрока всего за 10 млн фунтов стерлингов (менее 12 млн евро), что не устраивает лондонцев. В «Тоттенхэме» не стремятся поскорее расстаться с Эмерсоном, поэтому без проблем сохранят футболиста в своих рядах, если приемлемое предложение так и не поступит.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эмерсона Рояла в 18 млн евро.

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Милан Тоттенхэм Эмерсон Роял трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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