«Тоттенхэм» отказывается отпускать своего защитника в «Милан» по сниженной цене

«Милану» не удаётся убедить «Тоттенхэм» одобрить трансфер правого защитника Эмерсона Рояла.

Недавно источники из Италии сообщили о личной договорённости бразильца с «россонери». Сделка может сорваться из-за требований «шпор»: «Милан» надеется подписать 25-летнего игрока всего за 10 млн фунтов стерлингов (менее 12 млн евро), что не устраивает лондонцев. В «Тоттенхэме» не стремятся поскорее расстаться с Эмерсоном, поэтому без проблем сохранят футболиста в своих рядах, если приемлемое предложение так и не поступит.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Эмерсона Рояла в 18 млн евро.