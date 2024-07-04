Де Лигт решил покинуть «Баварию» и перейти в топ-клуб АПЛ

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт намерен перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландец недоволен отсутствием постоянной игровой практики в мюнхенском клубе, что также сказывается на его положении в национальной сборной. Согласно GiveMeSport, де Лигт решил покинуть «Баварию» и перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы регулярно выходить в стартовом составе. Как известно, 24-летний футболист ещё неделю назад сообщил своему агенту о готовности к переезду в Манчестер.

Напомним, что летом 2022 года Маттейс де Лигт перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» за 67 млн евро. Ожидается, что «красные дьяволы» смогут приобрести центрбека по значительно более низкой цене.