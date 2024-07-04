«Манчестер Сити» продаст защитника в «Реал Сосьедад»

Левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес в скором времени сменит клуб.

23-летний футболист не имел стабильной игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы, поэтому «горожане» охотно выслушали трансферные предложения. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, борьбу за испанского игрока выиграл «Реал Сосьедад». Баскский клуб предложил порядка 9 млн евро за Гомеса, что устроило «Манчестер Сити», в то время как другие претенденты были готовы лишь арендовать воспитанника «Барселоны».

Известно также, что сам Серхио Гомес изначально предпочитал вариант с переходом в «Реал Сосьедад», несмотря на наличие других предложений.