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«Манчестер Сити» продаст защитника в «Реал Сосьедад»

04 Июля 2024 • 21:23 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Левый защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес в скором времени сменит клуб.

23-летний футболист не имел стабильной игровой практики в команде Хосепа Гвардиолы, поэтому «горожане» охотно выслушали трансферные предложения. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, борьбу за испанского игрока выиграл «Реал Сосьедад». Баскский клуб предложил порядка 9 млн евро за Гомеса, что устроило «Манчестер Сити», в то время как другие претенденты были готовы лишь арендовать воспитанника «Барселоны».

Известно также, что сам Серхио Гомес изначально предпочитал вариант с переходом в «Реал Сосьедад», несмотря на наличие других предложений.

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Манчестер Сити Реал Сосьедад Серхио Гомес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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