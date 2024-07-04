Игрок «Манчестер Сити» Стоунс назвал величайшего тренера в истории футбола

«Я думал, что отлично понимаю футбол до прихода в команду Гвардиолы. После его назначения я понял, что почти ничего не знаю. Его влияние сильно отразилось на игре. Не только моей, но и всей команды. Я считаю Пепа величайшим тренером в истории футбола», - передает слова защитника BBC.