Игрок «Манчестер Сити» Стоунс назвал величайшего тренера в истории футбола

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился мнением о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.
«Я думал, что отлично понимаю футбол до прихода в команду Гвардиолы. После его назначения я понял, что почти ничего не знаю. Его влияние сильно отразилось на игре. Не только моей, но и всей команды. Я считаю Пепа величайшим тренером в истории футбола», - передает слова защитника BBC.
Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между 53-летним испанцем и английским клубом рассчитан до середины 2025-го.
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