Испанский голкипер Давид Райя перебрался из «Брентфорда» в «Арсенал» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, прошедший сезон 28-летний вратарь провел в «Арсенале» на правах аренды. Всего у Райи 41 матч в футболке «канониров», 31 пропущенный гол и 20 «сухих» игр.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка испанца обошлась «Арсеналу» в 31,9 млн евро.

По итогам чемпионата Англии – 2023/24 подопечные Микеля Артеты финишировали на второй позиции, сумев набрать 89 очков в 38 турах. Отставание от «Манчестер Сити» составило всего два балла.