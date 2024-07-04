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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» объявил о выкупе Райи у «Брентфорда» официально

04 Июля 2024 • 18:07 Комментировать

Испанский голкипер Давид Райя перебрался из «Брентфорда» в «Арсенал» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, прошедший сезон 28-летний вратарь провел в «Арсенале» на правах аренды. Всего у Райи 41 матч в футболке «канониров», 31 пропущенный гол и 20 «сухих» игр.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка испанца обошлась «Арсеналу» в 31,9 млн евро.

По итогам чемпионата Англии – 2023/24 подопечные Микеля Артеты финишировали на второй позиции, сумев набрать 89 очков в 38 турах. Отставание от «Манчестер Сити» составило всего два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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