Артета: «В прошлом сезоне Райя показал, насколько важен для «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о вратаре команды Давиде Райе.

Напомним, минувший сезон Райя провел в аренде в «Арсенале», а этим летом клуб выкупил контракт вратаря у «Брентфорда».

«Давид Райя показал нам в прошлом сезоне, насколько он важен для нас, поэтому мы рады, что теперь он официально является нашим игроком. Он играет важную роль в нашей раздевалке, и мы действительно рады продолжать с ним работать», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне 28-летний Райя принял участие в 41 матче во всех турнирах, пропустил 31 мяч и 20 раз смог оставить свои ворота на замке.