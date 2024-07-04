Центральный защитник «Аталанты» Меме Околи продолжит карьеру в «Лестере», который по итогам прошлого сезона вернулся в АПЛ.

По сведениям известного журналиста Фабрицио Романо, «Лестер» заплатит за 22-летнего футболиста 15 миллионов евро. Источник отмечает, что сделка уже подтверждена.

Напомним, прошедший сезон итальянец провел в аренде во «Фрозиноне». В составе команды он появился на поле в 37 встречах с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

Действующий трудовой договор Околи с «Аталантой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 8 млн евро.