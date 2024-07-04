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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назначена дата медосмотра Олисе для перехода в «Баварию» слухи

04 Июля 2024 • 15:25 Комментировать

Стало известно, когда вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Баварию».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, первая часть медосмотра состоится в ближайшее воскресенье. Отмечается, что на данный момент еще ничего не подписано. По сей день стороны обсуждали процент, который получит «Кристал Пэлас» со следующей продажи Олисе, сообщает источник.

Ранее появилась информация, что покупка 22-летнего француза обойдется «Баварии» в 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Олисе принял участие в 19 матчах Английской премьер-лиги, забил десять голов и оформил шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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