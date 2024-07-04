Крайний защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в «Аяксе».

Как утверждает Sky Sports, нидерландский гранд рассматривает возможность приобретения 24-летнего португальца в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Тавареша, если поступит хорошее предложение.

В прошедшем сезоне Тавареш принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор защитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Тавареша в 15 миллионов евро.