Артета ответил на вопрос о летних трансферах «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился комментарием о возможном усилении состава текущим летом.

— Мы стремимся прогрессировать во всех направлениях. В новых правилах есть определенные моменты, которые мы должны соблюдать. Точно есть вещи, которые мы должны улучшить, и мы попытаемся сделать это, — приводит слова Артеты журналист ESPN Джеймс Олли.

Напомним, минувший сезон Английской премьер-лиги «Арсенал» завершил на втором месте в турнирной таблице, сумев набрать 89 очков в 38 встречах. Отставание «канониров» от «Манчестер Сити» составило два зачетных балла.

В рамках первого тура нового розыгрыша АПЛ «Арсенал» примет у себя дома «Вулверхэмптон». Встреча пройдет 17 августа.