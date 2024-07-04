Артета высказался о переговорах с «Арсеналом» по новому контракту

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что стороны уже ведут переговоры о продлении сотрудничества.

— Что не изменилось, так это то, что я счастлив. Меня ценят здесь, и мне нравится представлять этот клуб. Все идет своим чередом. Наши отношения настолько хороши, что я не предвижу возникновения каких-либо проблем, — заявил Артета ESPN.

По итогам минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги «Арсенал» занял второе место, отставав от лидера всего на два очка.

Напомним, Артета возглавляет «канониров» с конца 2019 года. Действующий контракт тренера истекает следующим летом.