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Артета высказался о переговорах с «Арсеналом» по новому контракту

04 Июля 2024 • 14:42 Комментировать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

Ранее сообщалось, что стороны уже ведут переговоры о продлении сотрудничества.

— Что не изменилось, так это то, что я счастлив. Меня ценят здесь, и мне нравится представлять этот клуб. Все идет своим чередом. Наши отношения настолько хороши, что я не предвижу возникновения каких-либо проблем, — заявил Артета ESPN.

По итогам минувшего розыгрыша Английской премьер-лиги «Арсенал» занял второе место, отставав от лидера всего на два очка.

Напомним, Артета возглавляет «канониров» с конца 2019 года. Действующий контракт тренера истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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