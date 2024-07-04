Романо высказался о возможном трансфере Тео Эрнандеса в «Манчестер Сити»

Защитник итальняского «Милана» Тео Эрнандес недавно был связан с возмоэным трансфером в «Манчестер Сити». Издание Manchester Evening News ранее сообщало, что француз близок к переезду на «Этихад Стэдиум» за 60 миллионов евро.

Итальянский журналист Фабрицио Романо опроверг эту информацию и дал понять, что слухи не соответствуют действительности. Эрнандес может покинуть «Милан» в это трансферное окно, но решение будет принято после Евро-2024.

Напомним, «Манчестер Сити» находится в поисках нового левого защитника, а Эрнандес является одним из самых привлекательных вариантов на рынке. Вскоре Тео сыграет за сборную Франции в четвертьфинале чемпионата Европы против Португалии.