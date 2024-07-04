В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали продление контракта с тен Хагом

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

4 июля стало известно, что нидерландец подписал новое соглашение до 2026 года.

Функционер заявил, что в настоящий момент тен Хаг является самым подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед».

— Наш тренерский штаб и текущий набор игроков показали, что способны конкурировать и побеждать на самом высоком уровне. Теперь нам нужно обрести стабильность, — приводит слова Эшуорта пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, прошлый розыгрыш АПЛ «Манчестер Юнайтед» завершил на восьмом месте, однако смог завоевать Кубок Англии, одолев в решающем матче «Манчестер Сити».