Тен Хаг: «Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал продление трудового договора с клубом.

Ранее сообщалось, что нидерландец подписал новый контракт с «красными дьяволами».

— Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество. Мы можем с гордостью вспоминать последние два года и два наших трофея. Мы достигли прогресса по сравнению с тем, где мы были, когда я только сюда пришел, — цитирует слова тен Хага пресс-служба клуба.

При этом специалист отметил, что впереди еще много тяжелой работы.

Напомним, в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице.