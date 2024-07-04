Нидерландский специалист Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба «красных дьяволов» объявила о продлении контракта с главным тренером до 2026 года.

Напомним, 54-летний тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 турах.

По данным СМИ, нидерландец был близок к увольнению, но победа в финале Кубка Англии над «Манчестер Сити» изменила мнение руководства клуба, которые решило переподписать контракт с тренером.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится дома с «Фулхэмом» (16 августа).