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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тен Хагом официально

04 Июля 2024 • 13:15 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед». Пресс-служба «красных дьяволов» объявила о продлении контракта с главным тренером до 2026 года.

Напомним, 54-летний тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В минувшем сезоне клуб занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 38 турах.

По данным СМИ, нидерландец был близок к увольнению, но победа в финале Кубка Англии над «Манчестер Сити» изменила мнение руководства клуба, которые решило переподписать контракт с тренером.

В первом туре нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится дома с «Фулхэмом» (16 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
04 Июля 2024 в 13:36
Я все путаю эти ,,кубки,, апл , он дает шанс играть на европе ?
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