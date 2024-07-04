Гвардиола выбрал в «Манчестер Сити» нового звёздного вратаря

В «Манчестер Сити» начали подыскивать нового вратаря, который заменит первого номера команды Эдерсона Мораеса. Бразилец близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

Согласно данным портала Todofichajes, в поле зрения главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы попал вратарь сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак. Ранее в прессе сообщалось, что 31-летний футболист может сменить команду этим летом.

Трансферная стоимость словенца оценивается в 28 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «матрасниками» истекает летом 2028 года.

На чемпионате Европы – 2024 Облак вместе со сборной Словении дошел до 1/8 финала, где его команда в серии пенальти проиграла Португалии.