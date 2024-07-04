«Фламенго» может провернуть трансфер топ-игрока из АПЛ

Бразильский «Фламенго» может удивить своих болельщиков шокирующим трансфером топ-игрока из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда хочет арендовать у «Вест Хэма» полузащитника Лукаса Пакета, который долгое время находился на радаре у «Манчестер Сити».

Отметим, что Пакета в скором времени должен получить дисквалификацию за ставки, поэтому «Вест Хэм» не против продать одного из своих ключевых футболистов. «Молотобойцы» не заинтересованы в аренде и хотят избавиться от Лукаса на постоянной основе.

26-летний бразилец в последнем розыгрыше АПЛ отметился 4 голами и 6 результативными передачами.