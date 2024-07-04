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Гвардиола определился, кто станет первым номером «Манчестер Сити» в случае ухода Эдерсона

04 Июля 2024 • 11:37 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился, какого голкипера хочет видеть первым номером команды в случае ухода Эдерсона. Напомним, бразилец ведёт переговоры с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, если Эдерсон уйдёт, основным вратарём «Манчестер Сити» станет Штефан Ортега, который в последние два сезона исполнял роль сменщика бразильца.

«Манчестер Сити» в курсе о том, что Эдерсон ведёт переговоры с «Аль-Насром». Если вратарь настоит на своём уходе, руководство не будет стоять у футболиста на пути. Напомним, бразильцу предложили двухлетний контракт с зарплатой в размере 30 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Штефан Ортега Эдерсон Мораес ещё теги
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