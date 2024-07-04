«Арсенал» предложил за Калафьори на два миллиона евро меньше, чем требует «Болонья»

Лондонский «Арсенал» отправил «Болонье» предложение по трансферу центрального защитника Рикардо Калафьори. По информации от Il Corriere dello Sport, «канониры» предложили за итальянца на два миллиона евро меньше, чем требует «Болонья».

Сообщается, что несмотря на отказ, «Арсенал» близок к заключению сделки. Команда Микеля Артеты с большой долей вероятности согласится пойти на компромисс и заплатить требуемую сумму.

Ранее Калафьори также связывали с трансфером в лондонский «Челси», но Рикардо предпочитает вариант с «Арсеналом». Личные условия между итальянцем и «канонирами» уже согласованы.