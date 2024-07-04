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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» может купить защитника «Арсенала»

04 Июля 2024 • 10:08 Комментировать

Туринский «Ювентус» может приобрести защитника лондонского «Арсенала». По информации от Tuttosport, если «старой синьоре» не удастся заполучить Рикардо Калафьори, приоритетной целью команды Тьяго Мотты станет Якуб Кивиор.

Напомним, фаворитом на трансфер Калафьори считается как раз «Арсенал». Приход итальянца будет означать, что клуб не рассчитывает на Кивиора в будущем. 24-летний поляк ранее выступал под руководством Тьяго Мотты в «Специи», поэтому тренер был бы рад воссоединиться с бывшим подопечным.

Кивиор выступает за «Арсенал» с января 2023 года. В последнем розыгрыше чемпионата Англии поляк отметился одним голом и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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