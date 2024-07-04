Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 2 июля
Румыния
0
Нидерланды
3
1/8 - 2 июля
Австрия
1
Турция
2
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
1/4 - 5 июля
Португалия
Франция
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рэшфорду

04 Июля 2024 • 09:11 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты The Sun.

Согласно сведениям источника, руководство «красных дьяволов» готово продать форварда и установило на него цену. Манкунианцы рассчитывают выручить с продажи Маркуса 80 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов.

В прошедшем сезоне Рэшфорд принял участие в 43 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Срок действующего контракта между «МЮ» и форвардом истекает в 2028 году.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Определились три пары 1/4 финала Евро-2024 Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии Губерниев назвал победителя Евро-2024 Мане обратился к Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024 Криштиану Роналду высказался о четвертьфинале с Францией на Евро «Спартак» оформил сразу два трансфера Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Роналду сделал заявление о незабитом пенальти «Матч ТВ» не покажет два матча 1/4 финала Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир
Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Назван лучший исполнитель штрафных ударов в истории: Месси на 5-м месте, Роналду – 19-й Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июля
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил за Калафьори на два миллиона евро меньше, чем требует «Болонья»
10:24 · Чемпионат Европы 2024
«Реал» следит за игроком «Арсенала» на Евро-2024 - известно имя 1
10:08 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить защитника «Арсенала»
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рэшфорду
05:52 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» нацелился на ещё одну звезду АПЛ
05:24 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
05:15 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги
04:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» договорился с игроком «Тоттенхэма» слухи
04:19 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
03:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентусу» интересен защитник «Манчестер Сити»
02:45 · Англия. Премьер-лига
Перспективный англичанин готов отказать «Барселоне» – он предпочитает другие варианты
02:36 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» близок к назначению Паркера главным тренером клуба
02:11 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного перехода Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в клуб Серии А
02:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уволил 250 сотрудников
01:52 · Чемпионат Европы 2024
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
Все новости
Рекомендуем