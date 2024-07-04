«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рэшфорду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты The Sun.

Согласно сведениям источника, руководство «красных дьяволов» готово продать форварда и установило на него цену. Манкунианцы рассчитывают выручить с продажи Маркуса 80 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов.

В прошедшем сезоне Рэшфорд принял участие в 43 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Срок действующего контракта между «МЮ» и форвардом истекает в 2028 году.