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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Наср» нацелился на ещё одну звезду АПЛ

04 Июля 2024 • 05:52 Комментировать
Дагенем энд Редбридж
...
Вест Хэм
20.07 17:00

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета с высокой вероятностью покинет Англию нынешним летом.

26-летний игрок столкнулся с проблемами из-за нелегальных ставок – ему грозит дисквалификация. По достоверным данным, Пакета может вернуться во «Фламенго», который ведёт переговоры с «молотобойцами» по аренде, однако у бразильца есть и другой вариант. Согласно утверждениям журналиста Руди Галетти, на футболиста также претендует «Аль-Наср». Саудовский клуб пока не сделал официальное предложение, но уже запросил информацию о возможном трансфере.

Недавно в СМИ появились известия о договорённости «Аль-Насра» с другим бразильцем – голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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