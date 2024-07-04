«Аль-Наср» нацелился на ещё одну звезду АПЛ

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета с высокой вероятностью покинет Англию нынешним летом.

26-летний игрок столкнулся с проблемами из-за нелегальных ставок – ему грозит дисквалификация. По достоверным данным, Пакета может вернуться во «Фламенго», который ведёт переговоры с «молотобойцами» по аренде, однако у бразильца есть и другой вариант. Согласно утверждениям журналиста Руди Галетти, на футболиста также претендует «Аль-Наср». Саудовский клуб пока не сделал официальное предложение, но уже запросил информацию о возможном трансфере.

Недавно в СМИ появились известия о договорённости «Аль-Насра» с другим бразильцем – голкипером «Манчестер Сити» Эдерсоном.