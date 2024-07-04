Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны»

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал приход в клуб своего соотечественника Марка Гиу.

18-летний испанский форвард пополнил ряды «синих», перебравшись из «Барселоны». Лондонцы заплатили за воспитанника «сине-гранатовых» всего 6 млн евро, воспользовавшись пунктом отступных.

«Мы поговорили, и я сказал ему, что он всегда может обратиться ко мне, если ему что-то понадобится. Я рад приходу Гиу – он отличный игрок, очень молодой и многообещающий. Мы позаботимся о том, чтобы он мог показывать свой лучший футбол в «Челси», – приводит Diario SPORT высказывания Кукурельи, также начинавшего карьеру в «Барселоне».