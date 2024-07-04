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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мактоминай может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги

04 Июля 2024 • 05:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
16.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай интересен другим представителям Английской премьер-лиги.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с шотландцем, чтобы вложить вырученные средства в подписание других игроков. По сведениям Manchester World, на который ссылается Goal, в подписании хавбека заинтересован «Фулхэм». Также за ситуацией следят ещё несколько английских клубов.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Скотта Мактоминая в 32 млн евро. В завершившемся сезоне 27-летний футболист принял участие в 43 матчах команды Эрика тен Хага, записав на свой счёт десять забитых голов и три ассиста.

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