Мактоминай может сменить «Манчестер Юнайтед» на другой клуб Премьер-лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай интересен другим представителям Английской премьер-лиги.

«Красные дьяволы» готовы расстаться с шотландцем, чтобы вложить вырученные средства в подписание других игроков. По сведениям Manchester World, на который ссылается Goal, в подписании хавбека заинтересован «Фулхэм». Также за ситуацией следят ещё несколько английских клубов.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Скотта Мактоминая в 32 млн евро. В завершившемся сезоне 27-летний футболист принял участие в 43 матчах команды Эрика тен Хага, записав на свой счёт десять забитых голов и три ассиста.